Ulucami önündeki sabah buluşması Atatürk Caddesi'nde trafiği daralttı

Ulucami çevresinde sabah namazı yoğunluğu

Bursa'nın simge yapılarından Ulucami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar çevrede yoğunluk oluşturdu. Namaz öncesi ve sonrasındaki hareketlilik sırasında, 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların kullanabildiği alan daraldı ve ulaşım tek şeritten sağlanmak zorunda kaldı.

Atatürk Caddesi'nde trafik daralması:

Caddenin üç şeritli yapısı, vatandaşların yola taşan yoğunluğuyla fiilen tek şeride indi. O anlarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti; sürücülerin ve yayaların temkinli hareket ettiği gözlendi. Yoğunluğun neden olduğu aksama kısa süreli ancak etkili oldu.

Görüntüler ve kayıt:

Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde namaz öncesi ve sonrası kalabalığın caddeye yansıması açıkça görülüyor.

Olayla ilgili yetkili kurum veya güvenlik güçlerinden yapılan bir açıklama habere yansımadı; yaşananlar, yerel trafiğin ve yaya hareketliliğinin simge mekanlar çevresinde zaman zaman etkilenebildiğini gösterdi.

BURSA’DA SABAH NAMAZINI ULUCAMİ’DE KILMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK, ATATÜRK CADDESİ’NDE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ. 3 ŞERİTLİ CADDE, VATANDAŞLARIN YOLA TAŞMASIYLA TEK ŞERİDE DÜŞERKEN, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.