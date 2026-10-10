Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Edremit'te festivale damga: zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru

Edremit'te düzenlenen 3. Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişi üç tür zeytinyağı tadımı yaparak Guinness dünya rekorunu Türkiye'ye taşıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Edremit'te festivale damga: zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru

Edremit'te zeytinyağı tadımıyla yeni dünya rekoru

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) sırasında, Güre sahilinde düzenlenen "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği"nde 16 bin 2 kişi aynı gün zeytinyağı tadımı yaparak yeni bir dünya rekoru kırdı. Etkinlik, gün boyu süren coşkulu bir katılımla tamamlandı ve 2009 yılından bu yana İspanya’nın elinde bulunan rekor açık ara farkla Türkiye’ye geçti.

Rekor denemesi ve tescil süreci:

Katılımcılar, uzmanlar gözetiminde üç farklı zeytinyağını tadım kurallarına uygun şekilde değerlendirdi ve tüm işlemler Guinness Rekorlar Kitabı kriterlerine göre kayıt altına alındı. 2009 yılında Jaén, İspanya’da kaydedilen 12 bin 909 kişilik rekorun üzerine çıkan sayım ve denetim süreçleri tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Guinness World Records resmi hakemi Hannah Spiers, denemenin geçerli olduğunu ilan etti.

Tescil, teşekkür ve bölgesel vurgu:

Spiers tarafından hazırlanan resmi Guinness Dünya Rekoru sertifikası, Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e takdim edildi. Sertifikanın sunulmasıyla festival alanında büyük bir sevinç yaşandı; organizatörler ve katılımcılar başarıyı birlikte kutladı.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve festival komitesi yapılan açıklamada, "Rekor alanını dolduran 16 bin 2 katılımcımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, görevli ekiplerimize, üreticilerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Yetkililer, bu başarının Edremit ve Türkiye için önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu vurguladı.

Festival, hem yerel üreticilerin hem de zeytinyağı kültürünün görünürlüğünü artıran bir etkinlik olarak kayda geçti; rekor tesciliyle Edremit’in zeytinyağı alanındaki kimliği uluslararası alanda daha da pekişmiş oldu.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DÜZENLENEN 3. EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ (FESTOLİVE)...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DÜZENLENEN 3. EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ (FESTOLİVE) KAPSAMINDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat’ta ani mide rahatsızlığı dalgası: binlerce kişi su konusunda uyarıldı
images

Simge yapılar yeşile büründü: ruh sağlığına dikkat çekildi
images

Ceviz festivali coşkusunu Ece Seçkin ve Poizi ile yaşadı
images

Adalet için yürüdüler: Karacabey'de Gökçe Alkan anısına yürüyüş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti

Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması

Nevşehir Kepez'de alüminyum sırığın temas ettiği yüksek gerilim kazasında 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması