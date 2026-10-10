Edremit'te festivale damga: zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru

Edremit'te zeytinyağı tadımıyla yeni dünya rekoru

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) sırasında, Güre sahilinde düzenlenen "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği"nde 16 bin 2 kişi aynı gün zeytinyağı tadımı yaparak yeni bir dünya rekoru kırdı. Etkinlik, gün boyu süren coşkulu bir katılımla tamamlandı ve 2009 yılından bu yana İspanya’nın elinde bulunan rekor açık ara farkla Türkiye’ye geçti.

Rekor denemesi ve tescil süreci:

Katılımcılar, uzmanlar gözetiminde üç farklı zeytinyağını tadım kurallarına uygun şekilde değerlendirdi ve tüm işlemler Guinness Rekorlar Kitabı kriterlerine göre kayıt altına alındı. 2009 yılında Jaén, İspanya’da kaydedilen 12 bin 909 kişilik rekorun üzerine çıkan sayım ve denetim süreçleri tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Guinness World Records resmi hakemi Hannah Spiers, denemenin geçerli olduğunu ilan etti.

Tescil, teşekkür ve bölgesel vurgu:

Spiers tarafından hazırlanan resmi Guinness Dünya Rekoru sertifikası, Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e takdim edildi. Sertifikanın sunulmasıyla festival alanında büyük bir sevinç yaşandı; organizatörler ve katılımcılar başarıyı birlikte kutladı.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve festival komitesi yapılan açıklamada, "Rekor alanını dolduran 16 bin 2 katılımcımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, görevli ekiplerimize, üreticilerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Yetkililer, bu başarının Edremit ve Türkiye için önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu vurguladı.

Festival, hem yerel üreticilerin hem de zeytinyağı kültürünün görünürlüğünü artıran bir etkinlik olarak kayda geçti; rekor tesciliyle Edremit’in zeytinyağı alanındaki kimliği uluslararası alanda daha da pekişmiş oldu.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DÜZENLENEN 3. EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ (FESTOLİVE) KAPSAMINDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI.