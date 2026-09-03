Mezarı başında 11. yaşını andılar: aileler cezayı en üstten talep etti

Kahramanmaraş'ta mezarı başında anma

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik, doğum gününde Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Saldırıda yaşamını yitiren dört çocuğun yan yana defnedildiği mezarlıkta düzenlenen törene Bayram'ın ailesi ile diğer çocukların aileleri katıldı. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve aileler acılarını bir kez daha paylaştı.

mezar başında tören ve dualar:

Tören sırasında Kur'an okunuşları ve yapılan dualarla Bayram'ın 11. yaş günü yad edildi. Ailelerin ve yakınlarının katıldığı anmada, çocukların mezarları başında toplu duası yapıldı; katılımcılar birbirine destek olup ortak yaslarını ifade etti. Mezarlıkta aynı saldırıda hayatını kaybeden diğer çocukların aileleri de birlikte anma gerçekleştirildi.

ailelerin tepkisi ve beklentileri:

Bayram'ın babası İsmail Şişik, yaptığı konuşmada saldırgan ve ailesine yönelik sert ifadeler kullandı: 'Öyle bir çocuk düşünün ki bizi yüceltti, kendisini yüceltti... Bir cenaze töreni yapılmadı ve bir mezarı olmadı. Çocuğumuz bize şeref verdi. Aile olarak birinci dereceden suçlulardır. Olası kasttan her bir yavrumuz için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz. Cezanın en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Adalete güveniyoruz.'

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ise, saldırganın anne ve babasını birinci derece sorumlu gördüğünü belirterek 'Bana göre birinci derece sorumlu anne ve babasıdır. Bakıyoruz hiçbir şekilde ilgilenmemişler. Annesinin de olası kasttan yargılanmasını istiyoruz' dedi.

Bayram'ın ilkokul öğretmeni Hediye Yücesoy, öğrencisinin özel ve ayrıcalıklı olduğunu vurgulayıp dört yıl birlikte olduklarını, aradan kısa süre geçmeden onu kaybettiklerini ifade etti. Bayram'ın annesi Mine Havva Şişik ise öğretmeninin merhamet aşılayan bir isim olduğunu, saldırganın merhametten yoksun yetiştirildiğini söyleyerek 'Adalet yerini bulacaktır. Zerre ihmali olanlar hepsi yargılanacaktır' diye konuştu.

Yusuf Tarık Gül'ün babası Burak Gül ise, saldırganın daha önce okula yönelik tehditlerini dile getirdiğini ve bu çocuğa müdahale edilmediğini savundu: 'Bu çocuğun emniyet mensubu çocuğu olduğu halde silahlara bu kadar kolay erişmesi çok ilginç. Ben bir eski emniyet mensubu olduğum için biliyorum.'

Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç de 'Anne ve babanın hak ettiği cezayı alacağını düşünüyor ve inanıyoruz' diyerek, mağdurların mezarlarının belli olmasını hatırlattı.

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün amcası Bünyamin Kaygusuz, sanık müdafisinin 'suça iştirak yok' yönündeki savunmasına itiraz etti; savunmanın hukuka aykırı olduğunu, sanığın geçmişte 32 kaydının bulunduğunu ve psikiyatrist/psikolog raporlarına göre 'hasta' olduğu yönündeki iddialarla birlikte bir ihmaller zinciri bulunduğunu ifade etti.

Anma programı, ailelerin ortak talebinin cezanın en üst seviyeden verilmesi ve benzer olayların yeniden yaşanmaması yönünde birleştiğini gösterdi. Mezar başındaki dualar ve konuşmalar, saldırının ardından toplumda oluşan yarayı ve adalet beklentisini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYRAM'IN BABASI İSMAİL ŞİŞİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU