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Konya’nın asırlık lezzetleri Gastrofest’te buluştu

Konya'nın kadim mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen 4. Konya GastroFest, Kalehan Ecdad Bahçesi'nde başladı; 170 stant ve zengin program ziyaretçileri bekliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Konya’nın asırlık lezzetleri Gastrofest’te buluştu

4. Konya GastroFest kapılarını açtı:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Konya GastroFest, Kalehan Ecdad Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla başladı. Festival, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze uzanan derin mutfak mirasını öne çıkarmayı amaçlıyor.

Başkan Altay: Konya mutfağı kültürel bir hafızadır:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış konuşmasında kentin mutfak kültürünü; toprağın bereketi, insan emeği ve medeniyet inceliğinin bir araya geldiği bir kültür hazinesi olarak tanımladı. Altay, "Bizim sofralarımızda gönüller doyar, dostluklar pekişir, kardeşlik güçlenir" sözleriyle Konya mutfağının sadece beslenme değil, aynı zamanda hatıra ve paylaşım zemini olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, GastroFest'in kısa sürede yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, üreticiyi ve esnafı destekleyen önemli bir etkinliğe dönüştüğünü belirterek festivalin amacını; Konya lezzetlerini ülke ve dünyaya daha güçlü taşımak olarak özetledi. Açılışta şeflere, üreticilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol konuşmaları ve ödüller:

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer festivalin yerel üretimi markalaştıran ve ekonomik değeri artıran bir hamle olduğunu söyledi; gençlere mirası modern mutfak anlayışıyla geliştirme çağrısında bulundu. AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise etkinliğin ulusal ve uluslararası görünürlüğü yükselteceğini ve gastronominin şehrin tarihini, üretimini ve misafirperverliğini yansıttığını dile getirdi.

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında Konya'da yemeğin medeniyet olduğunu, şehirde 91 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu ve festivalin bu mirası yaşatmada önem taşıdığını kaydetti. Konuşmaların ardından esnaflara Vefa Ödülleri takdim edildi; üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun dört öğrenciye Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Açılış programında protokol üyeleri ve misafirlere Türk mutfağında bolluğun simgesi olarak kabul edilen toyga çorbası ikram edildi ve ardından stantlar gezildi.

Festivalin içeriği ve ziyaretçi programı:

Bu yıl teması "ekmek" olan GastroFest'te gastronomi etkinliklerinin yanı sıra kültür-sanat ve eğlence programlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir program sunuluyor. Festivalde 170 stant kuruldu; stantlarda Konya'nın yöresel lezzetleri, geleneksel ürünleri ve gastronomi kültürünü yansıtan ürünler sergileniyor.

Programda ünlü şeflerin workshopları, gastronomi söyleşileri, yemek ve tadım etkinlikleri, çocuklara yönelik aktiviteler, konserler ve dans gösterileri yer alıyor. 4. Konya GastroFest, pazar gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Festival, yerel üreticiyi destekleme, kültürel mirası yaşatma ve Konya'nın gastronomi turizmine katkı sağlama hedefleriyle şehrin zengin mutfak hikâyelerini buluşturmaya devam edecek.

4. GASTRONOMİ FESTİVALİ, BÜYÜK BİR COŞKUYLA BAŞLADI.

4. GASTRONOMİ FESTİVALİ, BÜYÜK BİR COŞKUYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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