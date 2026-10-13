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Evden çalınan altınlar 2 milyon değerinde: jandarma şüpheliyi tutukladı

İnegöl'ün Bilalköy Mahallesi'nde bir evden 40 tam, 5 gram ve 3 çeyrek altın çalındı; yaklaşık değeri 2 milyon TL olan ziynet eşyaları için jandarma şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:42

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evden çalınan altınlar 2 milyon değerinde: jandarma şüpheliyi tutukladı

Evden çalınan altınlar 2 milyon değerinde: jandarma şüpheliyi tutukladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi'nde bir ikametten çok sayıda ziynet eşyası çalındığı bildirildi. Olayda evden alınanların arasında 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın bulunduğu, söz konusu altınların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

jandarma soruşturması:

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalledeki güvenlik kameralarını ve çevre görüntülerini titizlikle inceledi. Kamera kayıtlarındaki analiz ve diğer delillerin değerlendirilmesiyle şüphelinin kimliği tespit edildi.

yakalama ve adli süreç:

Yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. (59) olarak belirlendi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; jandarma ekipleri olaya ilişkin delil toplama çalışmalarını sürdürürken bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR EVDEN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARI ÇALDIĞI İDDİA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR EVDEN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARI ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN 60 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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