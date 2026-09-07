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Evlerin yanı başında çıkan orman yangınına ekiplerin koordineli müdahalesi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Çorlu Mahallesi yakınında saat 16.00'da çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel ile müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evlerin yanı başında çıkan orman yangınına ekiplerin koordineli müdahalesi

adana'da orman yangını sürüyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Çorlu Mahallesi yakınında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, evlerin yanı başında etkili oluyor. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

müdahale çalışmaları:

Ekipler alevleri kontrol altına almak için eş zamanlı bir müdahale yürütüyor. Müdahale, hem havadan hem de karadan sürdürüyor; havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle söndürme çalışmaları yapılıyor.

kaynak ve kapsam:

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem Karaisalı hem de Feke ilçelerindeki yangına müdahale ediyor. Bölgede görev alan araç ve personel sayısı 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel olarak bildirildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor; öncelik yerleşim alanlarının korunması ve yangının kontrol altına alınması yönünde yoğunlaşıyor.

Evlerin yanında orman yangını çıktı: Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor

Evlerin yanında orman yangını çıktı: Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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