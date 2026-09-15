Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

eker'in lezzeti dijitale taşınıyor

Eker Süt Ürünleri, 2022'de başlattığı Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları çalışmasını resmi internet sitesinde yeni bir dijital platformla sürdürüyor. Marka, yıllar içinde ziyaret edip tanıttığı mekanların içerik birikimini eker.com üzerinde erişilebilir bir lezzet haritasına dönüştürdü.

Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları nasıl oluştu:

Proje kapsamında Eker, Türkiye'nin farklı şehirlerinde lezzeti, hizmet kalitesi ve özgün mutfak anlayışıyla öne çıkan restoranları yerinde inceleyerek hikâyelerini ve imza tatlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu çalışmanın odağında mekanların tarihçesi, mutfaktaki emek ve yemeklerin sofraya uzanan yolculuğu yer aldı; marka yaklaşımı bir seçki oluşturarak "Eker varsa, iyi lezzet vardır" anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Platformun sundukları:

Yeni dijital platform, kullanıcıların mekanları şehir, mutfak türü ve öne çıkan lezzetlere göre bulmasına olanak tanıyor. Ziyaretçiler platformda her restoranın tarihçesini, menüsünü ve konumunu görüntüleyebiliyor; hazırlanmış özel içerikleri izleyip mekâna doğrudan yol tarifi alabiliyorlar. Bu sayede keşif süreci sosyal medya paylaşımlarının ötesine taşınıyor ve daha planlı bir ziyaret deneyimi sunuluyor.

Seçkinin kapsamı ve çeşitliliği:

Bugün platformda 17 şehirten 111 restoran yer alıyor. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon gibi şehirlerdeki mekanlar seçkiye dahil edildi. Seçki; kebap, döner, lahmacun, köfte, kokoreç, et, hamburger ve tantuni gibi farklı tatları barındırarak geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.

Marka, kalite ve özen kriterleriyle belirlediği mekanları dijital bir rehbere dönüştürerek hem yerel lezzetleri görünür kılıyor hem de kullanıcıların yeni restoranlar keşfetmesini kolaylaştırıyor. Seçkinin zamanla yeni duraklarla genişlemesi planlanıyor; böylece Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları daha fazla şehre ve sofraya dokunacak bir kaynak haline gelecek.

EKER SÜT ÜRÜNLERİ’NİN 2022 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ 'LEZZETİ YILDIZLI EKER NOKTALARI' ÇALIŞMASI, TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEKİ LEZZET DURAKLARINI BİR ARAYA GETİREN YENİ DİJİTAL PLATFORMUYLA BÜYÜYOR.