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Evlilik yıl dönümünde uğurlandı: gazeteci Dursun Biran Yılmaz toprağa verildi

Ordu'da motosiklet kazası sonrası 18 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitiren gazeteci Dursun Biran Yılmaz, evlilik yıl dönümünde toprağa verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evlilik yıl dönümünde uğurlandı: gazeteci Dursun Biran Yılmaz toprağa verildi

vefat ve kaza detayları:

Dursun Biran Yılmaz, Ordu'da geçirdiği trafik kazasının ardından 18 günlük tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti. Kaza, 9 Eylül 2026 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Yılmaz’ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobille çarpıştı.

kaza anı ve tedavi süreci:

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, ilk olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle 21 Eylül tarihinde hava ambulansıyla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım sürecinin ardından Yılmaz, ailesinin acı duyurusuna göre 27 Eylül tarihinde yaşamını yitirdi.

cenaze töreni ve törene katılanlar:

Yılmaz için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenaze, Gülyalı ilçesinde toprağa verildi. Törene Ordu milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Yılmaz’ın ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazeteci Yılmaz’ın vefatı, ailesi için ayrı bir anlam taşıdı; Yılmaz, eşi Özge Yılmaz ile 27 Eylül 2020 tarihinde evlenmişti. Cenaze töreni, çiftin 6’ncı evlilik yıl dönümünde gerçekleştirildi ve bu tarih aile için acı bir tesadüf olarak kayda geçti.

DURSUN BİRAN YILMAZ VE FOTOĞRAFI

DURSUN BİRAN YILMAZ VE FOTOĞRAFI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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