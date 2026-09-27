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Kaşif Kozinoğlu davasında adı geçen eski kampüs doktoru evinde ölü bulundu

Büyükçekmece'de evinde ölü bulunan eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer'in cenazesi adli tıpa gönderildi; polis ölümünü şüpheli buldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:00

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaşif Kozinoğlu davasında adı geçen eski kampüs doktoru evinde ölü bulundu

Eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde yaşayan eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu. Olay, Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame'nin eve dönüşünde ortaya çıktı.

Olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, eşi evin kapısını açamayınca camdan içeri girerek Turgay Tamer'i yerde yatar vaziyette buldu ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın ölümünün şüpheli olduğu değerlendirildi. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Savcılığın açıklaması:

Olayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Turgay Tamer'in Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında o dönemde tutuklu bulunan Kozinoğlu'nun görev yaptığı cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığı, ancak "adli tıp doktoru olmadığı" ve Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiğinin bu kişiye bildirilmediği belirtilmiştir. Açıklamada, dolayısıyla Tamer'in Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı vurgulanmıştır.

Savcılık ayrıca, Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunlarının bulunduğunu ve bir süredir doktorluk mesleğini icra edemediğini; olaya ilişkin ifadesi alınan Pana Film direktörü İhsan Karademir'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli tıp raporu ve kolluk incelemesinin sonuçları, ölüm nedeninin netleştirilmesi açısından belirleyici olacak.

OLAY, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SİNANOBA MAHALLESİ&#039;NDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, ESKİ...

OLAY, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SİNANOBA MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, ESKİ CEZAEVİ KAMPÜS DOKTORU TURGAY TAMER (66) EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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