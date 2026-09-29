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Eyüpspor'da yeni dönem: Mustafa Dalcı göreve başladı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de takımın başına Mustafa Dalcı'yı getirdi; kulüp yeni dönemde eflatun-sarılı formayla başarılara odaklanacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Eyüpspor'da yeni dönem: Mustafa Dalcı göreve başladı

eyüpspor'da teknik direktör değişikliği:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Kulüp, atamayı resmi kanallarından duyurdu.

Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz

kulübün mesajı ve beklentiler:

Açıklamada yer alan ifadeler, yönetimin yeni dönemde takımın başında Mustafa Dalcı ile olumlu bir süreç hedeflediğini gösteriyor. Kulüp, teknik ekibe olan desteğini vurgulayarak eflatun-sarılı formayla başarı dileğinde bulundu.

lig perspektifi ve izlenecek süreç:

Atama, sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor'un performansı ve takım içi düzeni açısından belirleyici olacak. Yönetim ve taraftarların beklentileri, teknik ekibin çalışmalarına bağlı olarak şekillenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN EYÜPSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MUSTAFA DALCI&#039;NIN...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN EYÜPSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MUSTAFA DALCI'NIN GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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