Türkiye'de sağlık ekipleri Filistinli Sıla'nın omurga yaralanması için tedavi uyguluyor

Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail’in saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli çocuk Sıla'nın Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Hastanedeki tıbbi süreçler:

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İnsanlığın vicdanı Türkiye. İsrail’in insanlık dışı saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli evladımız Sıla’yı Adana Şehir Hastanemizde tedavi altına aldık. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yavrumuzun yeniden sağlığına kavuşması için gerekli tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; masumların ve mazlumların sığınağı, insanlığın vicdanı olmaya kararlılıkla devam edecek. Geçmiş olsun Sıla".

Yetkililerin duruşu ve bakım:

Açıklamada, Adana Şehir Hastanesindeki sağlık ekiplerinin Sıla için gerekli tüm tıbbi müdahaleleri ve izlem süreçlerini sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve tıbbi süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, İSRAİL’İN SALDIRILARINDA OMURGASINDAN YARALANAN FİLİSTİNLİ ÇOCUK SILA’NIN ADANA ŞEHİR HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI AÇIKLADI.