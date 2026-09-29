Motosiklet sürücüsü Adıyaman'da manevra sonucu devrildi

Kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, Mahmut Vedat A. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet, öndeki araca çarpmamak için yapılan manevra sırasında devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, daha ileri tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve olayın seyri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan inceleme ve sürücünün beyanları doğrultusunda kaza nedeni araştırılıyor; motosiklete ait plaka bilgisi henüz paylaşılmadı.

Yetkililer, kazanın ardından trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN'DA ÖNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.