Cizre'de aşılama ve küpeleme seferberliği sürüyor

Cizre'de hayvan sağlığını koruma çalışmaları:

ŞIRNAK (İHA) - Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İlçe bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve teknik personel, mahalle ve köylerde saha taramaları yaparak müdahaleleri planlıyor.

Saha taramaları ve uygulama:

Ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Saha taramaları sırasında işletmeler ziyaret edilerek hayvanların sağlık durumu değerlendirilmekte, gerekli aşılar uygulanmakta ve kimliklendirme işleri tamamlanmaktadır.

Kayıt, kontrol ve takvim:

İlçe genelinde yürütülen faaliyetlerin amaçları arasında hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek bulunuyor. Müdürlük yetkilileri, küpesiz hayvanların kayıt altına alınarak takip mekanizmalarının güçlendirildiğini belirtiyor.

Yapılan açıklamada, hayvan sağlığını korumak ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamasını önlemek adına sahada yürütülen aşı ve kimliklendirme çalışmalarının takvim dahilinde kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.

CİZRE’DE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.