Eyüpsultan meclisi başkanvekilliğinde CHP'li Cafer Parlak seçildi

eyüpsultan belediye meclisi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisi saat 14.00'te toplandı. Başkanvekilliği için Cumhur İttifakı Muhammet Çakır'ı, CHP ise Cafer Parlak'ı aday gösterdi.

seçim süreci ve oy dağılımı:

Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 salt çoğunluğa denk gelen 26 sayısı aranırken, ilk turda Muhammet Çakır 15, Cafer Parlak 21 oy aldı. İkinci turda Çakır 16, Parlak 21 oy aldı.

Üçüncü turda oylar dengeye oturdu; Çakır 18, Parlak 18 oy alırken bir oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Muhammet Çakır 16, Cafer Parlak 19 oy aldı ve bu sonuçla CHP adayı başkanvekilliğine seçildi.

sonucun kısa değerlendirmesi:

Oylama dört tur sürdü ve karar son turdaki çoğunlukla belirlendi. Bu sonuçla Cafer Parlak, Eyüpsultan Belediye Başkanvekili oldu ve belediye başkanının yokluğunda görevleri yürütmek üzere görevlendirilecek isim olarak belirlendi. Meclis oy dağılımı, sürecin ilk turlarda eşitliklere ve iptal edilen oya sahne olduğunu gösterdi.

Eyüpsultan’da CHP’nin adayı Cafer Parlak Başkanvekili seçildi