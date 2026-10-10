Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Giresun meclisinde dengeler değişti: başkanvekili Kara bağımsızlığa geçti

Giresun Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, YENİ Parti'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi oldu; bağımsız üye sayısı 6'ya yükseldi ve dengeler değişti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Giresun meclisinde dengeler değişti: başkanvekili Kara bağımsızlığa geçti

Alptuğ Kaan Kara partisinden ayrıldı

Giresun Belediye Meclisi'nin dün yapılan oturumunda, meclis üyesi ve belediye başkanvekili olarak görev yapan Alptuğ Kaan Kara'nın YENİ Parti'den istifa ettiği duyuruldu. İstifasının ardından oturumda bağımsız üyelerin sırasına geçtiği görülen Kara'nın, belediye başkanvekilliği görevine devam ettiği belirtildi.

meclis dağılımında somut değişiklikler:

Kara'nın parti üyeliğini sonlandırmasıyla birlikte meclisteki siyasi dağılım da değişti. Daha önce CHP'den ayrılarak bağımsız kalan 5 üyenin yanına Kara'nın da katılmasıyla bağımsız üye sayısı 6'ya çıktı. Buna karşılık YENİ Parti'nin meclisteki üye sayısı 15'e düştü.

oylamalar ve komisyon çalışmalarına olası etkiler:

Bağımsız üyelerin sayısındaki artışın, önümüzdeki dönemde mecliste yapılacak oylamalar ve komisyon çalışmaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Bağımsız grubun tutumuna göre çoğunluk hesaplarında değişimler yaşanabilir; bu durum, karar alma süreçlerinde pazarlık ve uzlaşı arayışlarını öne çıkarabilir.

Kara'nın görevini sürdürmesi, belediye yönetimindeki sürekliliği korurken parti aidiyeti değişikliğinin meclis içindeki dinamikleri nasıl şekillendireceği yakından takip edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama veya gerekçeye dair yeni bir bilgi henüz paylaşılmadı.

YENİ PARTİ&#039;DEN İSTİFA EDEN GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKEN VEKİLİ ALPTUĞ KAAN KARA (SAĞDA) DAHA ÖNCE...

YENİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKEN VEKİLİ ALPTUĞ KAAN KARA (SAĞDA) DAHA ÖNCE ASLEN GİRESUNLU OLAN TBMM İDARE AMİRİ AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN'A (SOLDA) NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan meclisi başkanvekilliğinde CHP'li Cafer Parlak seçildi
images

Çocuklara güvenli dijital alan için yeni yönetmelik
images

Kılıçdaroğlu'ndan cizre için serbest bölge çağrısı: üretim canlandırılmalı
images

Gurbetteki kardeşlere destek ve ırkçılıkla mücadele çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Turgutreis'te 42 klasik otomobille geçmişe yolculuk

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu