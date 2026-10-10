Giresun meclisinde dengeler değişti: başkanvekili Kara bağımsızlığa geçti

Alptuğ Kaan Kara partisinden ayrıldı

Giresun Belediye Meclisi'nin dün yapılan oturumunda, meclis üyesi ve belediye başkanvekili olarak görev yapan Alptuğ Kaan Kara'nın YENİ Parti'den istifa ettiği duyuruldu. İstifasının ardından oturumda bağımsız üyelerin sırasına geçtiği görülen Kara'nın, belediye başkanvekilliği görevine devam ettiği belirtildi.

meclis dağılımında somut değişiklikler:

Kara'nın parti üyeliğini sonlandırmasıyla birlikte meclisteki siyasi dağılım da değişti. Daha önce CHP'den ayrılarak bağımsız kalan 5 üyenin yanına Kara'nın da katılmasıyla bağımsız üye sayısı 6'ya çıktı. Buna karşılık YENİ Parti'nin meclisteki üye sayısı 15'e düştü.

oylamalar ve komisyon çalışmalarına olası etkiler:

Bağımsız üyelerin sayısındaki artışın, önümüzdeki dönemde mecliste yapılacak oylamalar ve komisyon çalışmaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Bağımsız grubun tutumuna göre çoğunluk hesaplarında değişimler yaşanabilir; bu durum, karar alma süreçlerinde pazarlık ve uzlaşı arayışlarını öne çıkarabilir.

Kara'nın görevini sürdürmesi, belediye yönetimindeki sürekliliği korurken parti aidiyeti değişikliğinin meclis içindeki dinamikleri nasıl şekillendireceği yakından takip edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama veya gerekçeye dair yeni bir bilgi henüz paylaşılmadı.

YENİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKEN VEKİLİ ALPTUĞ KAAN KARA (SAĞDA) DAHA ÖNCE ASLEN GİRESUNLU OLAN TBMM İDARE AMİRİ AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN'A (SOLDA) NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU