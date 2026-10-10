Kılıçdaroğlu'ndan cizre için serbest bölge çağrısı: üretim canlandırılmalı

Kılıçdaroğlu'nun cizre ziyareti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak programının İdil ayağının ardından Cizre'ye geçti ve ilçedeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Heyet, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) önünde Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından TSO binasında düzenlenen toplantıda bölge ekonomisinin öncelikleri masaya yatırıldı.

serbest bölge çağrısı:

Kılıçdaroğlu, Cizre'yi "Orta Doğu'ya açılan önemli bir kapı" olarak nitelendirerek ilçenin ticari potansiyeline vurgu yaptı. Ziyarette yaptığı konuşmada, "Buradan günde bin 400'den fazla araç geçiyor. Bu kadar yoğun trafiğin olduğu bir yerde istihdamı artırmamız ve kalkınmayı sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cizre'nin serbest bölge ilan edilmesi halinde ihracatın ve karşılıklı ticaretin artacağını savundu.

osb'deki sorunlar ve kapatılan tesisler:

Toplantıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sorunları da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, OSB'de altyapı ve doğalgaz eksiklikleri bulunduğunu söyledi ve yapılan incelemede "9 tesisin kapandığını gördüm" dedi. Mevcut tesislerin kapanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuyu milletvekilleriyle birlikte TBMM gündemine taşıyacaklarını ve soru önergesi vereceklerini bildirdi.

Görüşmelerin ardından heyet, ilçedeki tarihi ve dini yapıları da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber Türbesi, Ulu Cami ve Mem u Zin Türbesini gezdi; yapılan incelemelerin ardından Cizre'den ayrıldı.

CİZRE’NİN ORTA DOĞU’YA AÇILAN STRATEJİK BİR TİCARET KAPISI OLDUĞUNU VURGULAYAN KILIÇDAROĞLU, İLÇENİN SERBEST BÖLGE İLAN EDİLMESİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.