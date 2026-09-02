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Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Abdullah G. yaralandı; olay yerinde kurtarma ve yol temizleme çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Kazanın öğrenildiği saat 11.40 sıralarında Eyüpsultan ilçesi İstanbul Havalimanı Yolu Odayeri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu devrildi. Araç, iddiaya göre Arnavutköy Bolluca'daki döküm sahasına moloz dökmek üzere yola çıkmıştı.

Devrilen Mercedes marka, 34 ZA 4124 plakalı kamyonun sürücüsü Abdullah G. (63) olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve yol yardım ekipleri intikal etti; ilk tespitlere göre sürücünün yaralanması sonucu tedavi ve gözlem amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazaya ilişkin yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, devrilen kamyon ve kurtarma ile temizleme çalışmaları havadan da görüntülendi. Yetkililer olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgeyi incelemeye aldı.

yol temizleme ve trafik önlemleri:

Kazanın ardından kamyonun dorsesinden yola saçılan molozlar kepçe yardımıyla temizlendi. Ekipler, yola dökülen malzemelerin kaldırılmasının ardından bölgedeki kayganlığı gidermek için kumlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaza nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde yoğunlaşma yaşandı; ekipler alternatif yönlendirme ve trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor, yetkililer kazanın kesin nedenini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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