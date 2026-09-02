Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy Bolluca'daki döküm sahasına moloz boşaltmak üzere yola çıkan hafriyat kamyonu, Eyüpsultan'da devrilerek yan yattı. Olayda bir kişi yaralandı; bölgeye sevk edilen ekipler kazaya müdahale etti ve yol temizliği çalışmalarını başlattı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddiaya göre, Arnavutköy Bolluca'dan döküm sahasına giden Mercedes marka hafriyat kamyonu, saat 11.40 sıralarında Eyüpsultan, İstanbul Havalimanı Yolu Odayeri Mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilip yan yattı. Araçtaki sürücünün kimliği Abdullah G. (63) olarak kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesi ve yol çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve yol yardım ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından sürücü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun dorsesinden yola saçılan molozlar kepçe ile kaldırıldı ve ekipler tarafından bölgede kumlama çalışması gerçekleştirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinde yapılan çalışmalara ilişkin görüntülerde devrilen kamyon ve temizlik çalışmaları havadan da kayda geçirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı