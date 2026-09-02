Havalandırma boşluğundan kurtarılan kedi muayene edilip kısırlaştırıldı

Alanya'da aparatıyla yapılan kurtarma

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi, vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin çıkamadığı bildirilen boşlukta yapılan incelemede, hayvanın sıhhi tesisat borusunun arkasına sığındığı tespit edildi.

Kurtarma çalışması:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, uygun aparat kullanarak kediyi bulunduğu yerden dikkatle çıkardı ve güvenli bir şekilde kafese aldı. Kurtarma sırasında canlının daha fazla zarar görmemesi için profesyonel ekipman ve yöntemler tercih edildi.

Muayene ve sonrası:

Kafese alınan kedi Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülerek veteriner hekimlerce muayene edildi ve gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Hayvan, yapılan işlem kapsamında kısırlaştırıldı ve sağlık durumu uygun görülünce ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Olay, vatandaşların erken ihbarı ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sonuçlandı.

APARTMANIN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN SOKAK KEDİSİ, ALANYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KURTARILDI.