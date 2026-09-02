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Salihli'de KPSS öncesi güvenlik planı netleşti

6 Eylül 2026'de yapılacak KPSS lisans sınavı öncesi Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda güvenlik tedbirleri kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Salihli'de KPSS öncesi güvenlik planı netleşti

Salihli'de KPSS için son hazırlıklar

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde, sınavın huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlıklar yoğunlaştırıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen KPSS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısında sınav sürecine ilişkin yürütülecek uygulamalar gözden geçirildi.

toplantıda ele alınan güvenlik tedbirleri:

Toplantıda sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrasında uygulanacak güvenlik önlemleri ayrıntılı olarak ele alındı. Yetkililer, bina giriş çıkış kontrolleri, sınav evrakının güvenli taşınması, görevli personele yönelik bilgilendirme ve acil durum iletişim hatlarının işletilmesi gibi konuların koordineli biçimde yürütüleceğini bildirdi. Ayrıca, sınav merkezlerinde düzen ve huzurun sağlanması için görev paylaşımı ve görevli sayılarının koordinasyonu üzerinde duruldu.

sınav günü organizasyonu ve uyarılar:

Yetkililer, sınavın sorunsuz gerçekleşmesi için ilgili kurumlar arasındaki eşgüdümün önemine vurgu yaptı. Sınav günü için ilan edilen güvenlik tedbirlerine uyulması, adayların ve görevli personelin kimlik ve görev kontrollerine zamanında gelmeleri istendi. Toplantıda ayrıca adayların mağduriyet yaşamaması için sınav sürecindeki dikkat edilecek hususlar ve iletişim kanalları yeniden hatırlatıldı.

Toplantıyı düzenleyen yetkililer, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak sınava katılacak tüm adaylara ve görevli personele başarı ve kolaylık diledi ve süreç boyunca koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 6 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026 KPSS LİSANS SINAVI...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 6 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026 KPSS LİSANS SINAVI ÖNCESİNDE, SINAVIN HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA YAPILMASI AMACIYLA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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