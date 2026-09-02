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Manavgat'ta saklanan iş gücü ağı deşifre edildi: 14 yabancı mağdur kurtarıldı

Manavgat'ta jandarma, 4 adrese düzenlediği operasyonda oturma ve çalışma izni olmayan 14 yabancıyı zorla çalıştırılmaktan kurtardı; 6 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta saklanan iş gücü ağı deşifre edildi: 14 yabancı mağdur kurtarıldı

insan ticareti iddiaları ve operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Bu kişilerin pasaportlarına el koyulduğu ve çeşitli vaatlerle ülkeye girişlerinin sağlandığı değerlendirildi.

mağdurların korunması ve adli süreç:

Zorla çalıştırıldığı belirlenen yabancı uyruklu mağdurların kimlik ve mağduriyet tespit işlemleri ile psikolojik destek sağlanması amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli tahkikatın sürdüğü, soruşturmanın yetkili mercilerce devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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