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Manisa'da dört gün sürecek bağ bozumu şenliği kente renk katacak

5-8 Eylül'de Şehzadeler ve Büyükşehir iş birliğiyle düzenlenecek Bağ Bozumu Şenlikleri, yarışmalar, atölyeler ve ücretsiz konserlerle dört gün sürecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa'da dört gün sürecek bağ bozumu şenliği kente renk katacak

Etkinlikler kenti dört gün renklendirecek:

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri, 5-8 Eylül tarihlerinde Manisa'da gerçekleşecek. Kentin simgesi üzümün bereketini, yerel kültür ve sanatla buluşturacak program; her yaştan ziyaretçi için zengin etkinlikler sunuyor.

Lezzet ve el emeği atölyeleri:

Ulupark'ta kurulacak gastronomi stantları ile usta şeflerin düzenleyeceği atölyeler lezzet meraklılarını bekliyor. En Güzel Yaprak Sarması Yarışması burada gerçekleştirilecek ve bölgenin özgün mutfak tatları öne çıkarılacak. Şemsiyeli Sokak'ta kadın el emeği ürünleri ile üzüm temalı sanat çalışmaları sergilenecek; Tarihi Kurşunlu Han ise dönemsel sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar, söyleşiler ve fotoğrafçılık:

Bölge üreticilerini teşvik amacıyla düzenlenen yaş üzüm yarışmaları, bağcılığın kalitesini ve çeşitliliğini öne çıkaracak. Tarımsal kalkınma ve bağcılığın geleceğine odaklanan çalıştaylarda uzman isimler görüşlerini paylaşacak; söyleşiler katılımcılara uygulamaya dönük bilgiler sağlayacak. Ayrıca düzenlenecek üzüm ve hasat fotoğraf yarışması ile şenliğin görsel hafızası oluşturulacak.

Geleneksel buluşma ve sahne programı:

Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki geleneksel bağ bozumu ve Yörük şenliği, bölgesel kültürün canlı bir yansımasını sunacak. Akşam programlarında ise müzik sahneleri kurulacak; Erşan Hürman, Umutsuz Vaka, Pertev ve popüler rock grubu Yüksek Sadakat konserleriyle şenliğe renk katacak. Etkinliklerde düzenlenecek halk konserleri ücretsiz olacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek barış ve sahiplenme vurgusuyla etkinliğe tüm halkı davet etti ve şunları söyledi: "Manisa'mızın en büyük bereketi, emeğin ve alın terinin simgesi olan üzümümüzü; kültürümüz, sanatımız ve geleneklerimizle buluşturduğumuz Bağ Bozumu Şenlikleri'miz başlıyor. Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek hazırladığımız bu 4 günlük dolu dolu programda; konserlerden yarışmalara, atölyelerden lezzet stantlarına kadar her yaştan hemşehrimizin yüzünü güldürecek etkinlikler yer alıyor. Kentimizin köklü mirasına birlikte sahip çıkmak ve bu coşkuyu hep birlikte paylaşmak için tüm halkımızı ve misafirlerimizi şenliğimize davet ediyorum" dedi.

Program boyunca kent merkezindeki farklı mekanlarda eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek; ziyaretçiler ilgi alanlarına göre atölye, yarışma veya konserleri seçebilecek. Şenlikler, Manisa'nın kültürel dokusunu ve bağcılık mirasını öne çıkaracak bir tanıtım fırsatı sunuyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ; YARIŞMALARDAN KONSERLERE, ÇALIŞTAYDAN SÖYLEŞİLERE KADAR BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE KENTİ BAYRAM YERİNE ÇEVİRMEYE HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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