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Silivri açıklarında helikopter destekli arama: 10 mürettebat için seferberlik

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpışması sonrası batan gemide kaybolan 10 mürettebatı, helikopter ve deniz unsurları arıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında helikopter destekli arama: 10 mürettebat için seferberlik

Olay ve müdahale:

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmada, Türk bayraklı ALSU ile rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU karşı karşıya geldi. Çarpışma sonucu TUĞBERK İMAMOĞLU battı ve gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bölgeye 2 helikopter ve 9 deniz unsuru sevk etti. Olay yerinde ALSU'nun boş olduğu öğrenildi; kazanın gerçekleştiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi.

Helikopter destekli arama çalışması:

Sahil Güvenlik helikopterleri havadan keşif ve tarama yaparken, deniz unsurları yüzeyde arama-tarama yürütüyor. Sahada çekilen görüntülerde helikopterlerin havadan koordineli destek verdiği ve ekiplerin havadan ilave tarama gerçekleştirdiği görüldü.

Arama sürecinin zorlukları ve beklentiler:

Bölgedeki derinlik ve batığın durumu, su altı müdahalesini zorlaştırıyor; bu nedenle arama kurtarma ekipleri hem yüzey hem de havadan taramayı yoğunlaştırıyor. Sahil Güvenlik ekipleri çalışmaların sürdüğünü, bölgede görevli unsurların koordineli olarak arama operasyonunu devam ettirdiğini bildiriyor.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor; resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar ve sahadan sağlanacak görüntüler, durumun netleşmesinde belirleyici olacak.

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI’NIN HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA KURTARMA...

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI’NIN HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI KAMERA İLE GÖRÜNTÜLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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