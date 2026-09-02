Sosyal medyada SMA iddiasıyla yardım toplayan kişi jandarmaya yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Yapılan çalışmada H.A. adlı kişinin çocuğunun SMA olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım talep ettiği ve paylaştığı IBAN numarası üzerinden para topladığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. H.A.'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarında vatandaşların para göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu tür durumlarda dikkatli olunması ve şüpheli görülen paylaşımların yetkililere bildirilmesi istendi.

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