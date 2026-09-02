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Sosyal medyada SMA iddiasıyla yardım toplayan kişi jandarmaya yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medyada çocuğunun SMA olduğunu iddia edip IBAN paylaşarak yardım topladığı öne sürülen H.A., jandarma operasyonuyla yakalandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada SMA iddiasıyla yardım toplayan kişi jandarmaya yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Yapılan çalışmada H.A. adlı kişinin çocuğunun SMA olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım talep ettiği ve paylaştığı IBAN numarası üzerinden para topladığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. H.A.'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarında vatandaşların para göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu tür durumlarda dikkatli olunması ve şüpheli görülen paylaşımların yetkililere bildirilmesi istendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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