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Eyüpsultan'da sağanak sonrası bulvarda çökme, trafik durdu

Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonucu oluşan çökme nedeniyle polis önlem aldı, kepçe çalışmasıyla trafik aksadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:20

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Eyüpsultan'da sağanak sonrası bulvarda çökme, trafik durdu

Eyüpsultan Bulvarı'nda çökme:

İstanbul Eyüpsultan'da etkili sağanak sırasında Eyüpsultan Bulvarı'nda yol çökmesi meydana geldi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi.

Olay yerinde müdahale:

Ekipler, çökme bölgesine düşen araç veya yayaların olmasını önlemek için çevre güvenliği sağladı. Ayrıca iş makineleri, özellikle bir kepçe, çökme nedeniyle oluşan çukur ve biriken suyun tahliyesi için çalıştı.

Trafik ve vatandaşlar:

Yolun çökmesi sonucu bulvarda trafik kilitlendi; sürücüler ve yayalar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

İSTANBUL EYÜPSULTAN&#039;DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ. POLİS, OLAY YERİNDE ÖNLEM...

İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ. POLİS, OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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