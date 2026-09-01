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Eyyübiye'de jandarmadan kenevir operasyonu: 8 kök ele geçirildi

Şanlıurfa Eyyübiye'de jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 8 kök kenevir ele geçirdi; şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyyübiye'de jandarmadan kenevir operasyonu: 8 kök ele geçirildi

operasyon detayları:

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda toplam 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıs ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı; jandarma soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

EYYÜBİYE’DE 8 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

EYYÜBİYE’DE 8 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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