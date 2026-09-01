Adıyaman'da Malatya caddesi'nde çarpışma: iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı

Kaza ve yaralanmalar:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde M.Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 307 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 07 R 0488 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.