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Adıyaman'da Malatya caddesi'nde çarpışma: iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı

Adıyaman Fatih Mahallesi Malatya Caddesi'nde iki motosiklet çarpıştı; M.Ö.Ç. ve A.A. adlı sürücüler yola savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da Malatya caddesi'nde çarpışma: iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı

Kaza ve yaralanmalar:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde M.Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 307 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 07 R 0488 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ADIYAMAN'DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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