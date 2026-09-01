Kuzey çevreyolu'nda araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı

Elazığ'ın Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 06 MYY 83 plakalı otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve araç durumu:

Edinilen bilgiye göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı; çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi ve araç ters döndü. Olay yerindeki ilk incelemelerde aracın plakası 06 MYY 83 olarak tespit edildi.

Müdahale ve inceleme:

İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı ve tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde olayla ilgili inceleme gerçekleştirdi ve kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 1 KİŞİ YARALANDI