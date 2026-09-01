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Hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan kadının ölümünde 6 kişi gözaltında

İstanbul'da 2022'de hastaneden izinsiz ayrılan Z.Y.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada, telefon sinyalleriyle tespit edilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'ta gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan kadının ölümünde 6 kişi gözaltında

Soruşturmada son durum:

İstanbul polisi, 2022'de tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Z.Y. vakasında yeni bir safhaya ulaştı. Yapılan incelemeler sonucu Z.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Sinyal takibi ve tarihsel tespitler:

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp ihbarı sonrası yürüttükleri teknik çalışmada Z.Y.'nin telefon kayıtlarını ve sinyallerini mercek altına aldı. Polis, kadının 12 Eylül 2022 tarihinde hastaneden izinsiz ayrıldığını; en son irtibatta bulunduğu kişinin F.D. olduğunu ve telefon sinyalinin Esenyurt'ta bulunan F.D.'nin evini gösterdiğini belirledi. İncelemeler ayrıca Z.Y.'nin 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yaşamını yitirdiği sonucuna ulaştı.

Operasyon ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olduğu ve bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon 01 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop'ta gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheli F.D.'nin 2024'te 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu kayıtlara geçti.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin çalışmaların sürdüğü, emniyet birimlerinin teknik ve adli incelemeleri derinleştirdiği bildirildi.

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLAN KADININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLAN KADININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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