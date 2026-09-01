Muğla'da çocuklar bousai parkurunda afet bilincini oyunla öğreniyor

Uygulamalı eğitimle afet bilinci

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklar, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Bilinci Bousai Eğitim Parkuru'nda oyun temelli uygulamalarla eğitim alıyor. Program, çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışları kazandırmayı hedefliyor.

Teori uygulamayla pekiştiriliyor:

Parkurda verilen eğitimler teorik bilginin oyun ve tekrarlarla desteklenmesi esasına dayanıyor. Amaç, afetlerde can kayıplarını azaltmak ve toplumun afetlere karşı hazırlığını artırmak. Çocuklar, senaryo tabanlı uygulamalar sayesinde afet anında karşılaşabilecekleri durumları yaşayarak öğreniyor; bu da bilgilerin kalıcı davranışlara dönüşmesine yardımcı oluyor.

Toplumsal dirençlilik ve gelecek nesiller:

Projeyle afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve doğru hareket edebilen nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerin ailelere ve çevreye yayılmasıyla Muğla’nın toplumsal dirençliliğinin güçlendirilmesi planlanıyor. Çalışmaların merkezinde, erken yaşta kazandırılan bilgi ve becerilerin uzun vadeli etkisi bulunuyor.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da programın önemine dikkat çekerek, "Afetlerin ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyiz ancak onlara karşı hazırlıklı olmayı öğrenebiliriz. Bunun yolu da çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren doğru bilgiyle buluşturmaktan geçiyor. Çocuklarımızın korkmadan, eğlenerek ve deneyimleyerek afetlere karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini istiyoruz. Bugün öğrendikleri bir doğru davranışın yarın hem kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların hayatına dokunabileceğini biliyoruz. Çocuklarımızda oluşturduğumuz bu farkındalığın ailelerine ve çevrelerine de yayılarak güçlü bir afet bilincine dönüşeceğine inanıyorum. Daha bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde bir Muğla için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENİYOR