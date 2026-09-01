Dolar 48,2677 +0,00%
Euro 56,0199 -0,18%
Bist 14.361,50 +0,19%
Altın Gram 6.866,74 -1,26%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,10 +1,78%
--°

Muğla'da çocuklar bousai parkurunda afet bilincini oyunla öğreniyor

Muğla Büyükşehir'in yaz kurslarındaki çocuklar, Afet İşleri'nin Bousai Parkuru'nda oyunla afet öncesi, sırası ve sonrası davranışları öğreniyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da çocuklar bousai parkurunda afet bilincini oyunla öğreniyor

Uygulamalı eğitimle afet bilinci

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklar, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Bilinci Bousai Eğitim Parkuru'nda oyun temelli uygulamalarla eğitim alıyor. Program, çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışları kazandırmayı hedefliyor.

Teori uygulamayla pekiştiriliyor:

Parkurda verilen eğitimler teorik bilginin oyun ve tekrarlarla desteklenmesi esasına dayanıyor. Amaç, afetlerde can kayıplarını azaltmak ve toplumun afetlere karşı hazırlığını artırmak. Çocuklar, senaryo tabanlı uygulamalar sayesinde afet anında karşılaşabilecekleri durumları yaşayarak öğreniyor; bu da bilgilerin kalıcı davranışlara dönüşmesine yardımcı oluyor.

Toplumsal dirençlilik ve gelecek nesiller:

Projeyle afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve doğru hareket edebilen nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerin ailelere ve çevreye yayılmasıyla Muğla’nın toplumsal dirençliliğinin güçlendirilmesi planlanıyor. Çalışmaların merkezinde, erken yaşta kazandırılan bilgi ve becerilerin uzun vadeli etkisi bulunuyor.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da programın önemine dikkat çekerek, "Afetlerin ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyiz ancak onlara karşı hazırlıklı olmayı öğrenebiliriz. Bunun yolu da çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren doğru bilgiyle buluşturmaktan geçiyor. Çocuklarımızın korkmadan, eğlenerek ve deneyimleyerek afetlere karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini istiyoruz. Bugün öğrendikleri bir doğru davranışın yarın hem kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların hayatına dokunabileceğini biliyoruz. Çocuklarımızda oluşturduğumuz bu farkındalığın ailelerine ve çevrelerine de yayılarak güçlü bir afet bilincine dönüşeceğine inanıyorum. Daha bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde bir Muğla için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENİYOR

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Buldan'da bağdaki iki tonluk üzüm hırsızlığı aydınlatıldı
images

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde
images

Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltında
images

Kayıp Mehmet Akhan'ın 9 günlük arayışı bitti: Fırat Nehri'nde cesedi bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir durak bir mutluluk Darıca'da çocuklara mahalle etkinlikleriyle neşe

Tavas'ın yanık koyun yoğurdu kitaplaşarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Tokat'ta ürolojide yeni dönem: HoLEP ile daha az kanama ve kısa yatış süresi

Öyküyle gerçekliğin Sarıgöl buluşması

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı