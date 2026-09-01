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Yeni bir adla islamiyeti seçti: Anhelina Symenova 'Ayla' oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, İlçe Müftülüğündeki ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Ayla' adını aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni bir adla islamiyeti seçti: Anhelina Symenova 'Ayla' oldu

Ordu'da ihtida merasimiyle yeni bir isim aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, Müslüman olmak istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvurdu. Düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul eden Symenova, kendisine verilen 'Ayla' ismiyle hayatına devam etme kararı aldı.

Merasim ve uygulama:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci merasimde İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Ardından Müftü Cebeci'nin telkiniyle genç kadın Kelime-i Şehadet getirerek resmen Müslüman oldu.

dualar ve tebrikler:

Merasimin ardından katılanlar için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan genç kızı tebrik ederek, Rabbinden yeni hayatında rızasına uygun bir yaşam sürmesini ve İslam'ın güzellikleriyle gönlünün daim olmasını diledi.

Program sonunda Ayla'ya, Müftü Cebeci tarafından İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini eserler hediye edildi. Merasim, aile ve muhatapların katılımıyla sessiz ve saygılı bir ortamda sonlandı.

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE MÜSLÜMAN OLMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAŞVURAN...

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE MÜSLÜMAN OLMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAŞVURAN ANHELİNA SYMENOVA, DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE İSLAMİYET’İ KABUL ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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