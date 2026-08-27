Fabio Miretti İstanbul'a geldi, Beşiktaş için hazır olduğunu söyledi

Fabio Miretti resmen İstanbul'da

Beşiktaş ile kulübü Juventus arasında prensip anlaşmasına varılan İtalyan orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Fabio Miretti, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun gelişinin, siyah-beyazlı kulübün orta saha planlamasında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

geliş ve ilk karşılaşma:

Miretti'nin İtalya'dan kalkan uçağı, saat 16.15 civarında Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Pasaport işlemlerinin ardından alandaki taraftarların tezahüratlarıyla karşılaşan futbolcu, gelen yoğun ilgiye karşılık verdi ve taraftarlarla üçlü fotoğraf çektirdi. Ardından kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

mirettinin ilk sözleri:

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Miretti, "Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum, hazırım. Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda etkili oldu kariyerimi geliştirmek için. Hocamızı da İtalya’dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemde hocamın da etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, oyuncunun yeni görevine ve takıma adaptasyona istekli yaklaştığını gösterdi.

Beşiktaş yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi prosedürlerin (sözleşme ve muhtemel sağlık kontrolleri) sonuçlanması bekleniyor. Taraftarların havalimanındaki coşkusu, transferin tamamlanması halinde kulüp için yaratacağı beklentiyi şimdiden hissettirdi.

BEŞİKTAŞ’IN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞI İTALYAN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ, İSTANBUL’A GELDİ.