Dolar 48,1291 +0,03%
Euro 56,2050 +0,02%
Bist 14.562,12 -0,33%
Altın Gram 7.180,64 -0,28%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Fabio Miretti İstanbul'a geldi, Beşiktaş için hazır olduğunu söyledi

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki Fabio Miretti İstanbul'a gelerek taraftarlarla buluştu; transfer görüşmeleri tamamlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fabio Miretti İstanbul'a geldi, Beşiktaş için hazır olduğunu söyledi

Fabio Miretti resmen İstanbul'da

Beşiktaş ile kulübü Juventus arasında prensip anlaşmasına varılan İtalyan orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Fabio Miretti, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun gelişinin, siyah-beyazlı kulübün orta saha planlamasında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

geliş ve ilk karşılaşma:

Miretti'nin İtalya'dan kalkan uçağı, saat 16.15 civarında Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Pasaport işlemlerinin ardından alandaki taraftarların tezahüratlarıyla karşılaşan futbolcu, gelen yoğun ilgiye karşılık verdi ve taraftarlarla üçlü fotoğraf çektirdi. Ardından kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

mirettinin ilk sözleri:

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Miretti, "Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum, hazırım. Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda etkili oldu kariyerimi geliştirmek için. Hocamızı da İtalya’dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemde hocamın da etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, oyuncunun yeni görevine ve takıma adaptasyona istekli yaklaştığını gösterdi.

Beşiktaş yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi prosedürlerin (sözleşme ve muhtemel sağlık kontrolleri) sonuçlanması bekleniyor. Taraftarların havalimanındaki coşkusu, transferin tamamlanması halinde kulüp için yaratacağı beklentiyi şimdiden hissettirdi.

BEŞİKTAŞ’IN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞI İTALYAN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ, İSTANBUL’A...

BEŞİKTAŞ’IN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞI İTALYAN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ, İSTANBUL’A GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı
images

Söke 1970 Spor kupada zorlu eşleşmeyle Altay'a konuk oluyor
images

Paletli yüzmede tarih yazdı: Kaan Efe Kaya ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu
images

Fenerbahçe Avrupa vizesiyle sabah İstanbul'a indi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı