Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Almanya 2. Bundesliga takımlarından VfL Bochum'da forma giyen 30 yaşındaki Mali Milli Takımı forveti İbrahim Sissoko ile resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu düzenlenen törenle yeşil-beyazlı formayı giydi.

Sissoko'nun kariyer rotası:

Profesyonel futbol hayatına Fransa'da başlayan Sissoko, kariyeri boyunca Pinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve AS Saint-Etienne gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin son döneminde ise Almanya'da VfL Bochum kadrosunda yer aldı ve Mali Milli Takımı formasıyla da uluslararası tecrübe kazandı.

İmza töreni ve kulüp temsilcileri:

İmza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü hazır bulundu. Kulüp, transferin ardından sosyal medya hesaplarından oyuncuya "Ailemize hoş geldin" mesajı vererek başarılar diledi.

Muğlaspor cephesi, Sissoko'nun tecrübesinin takımın hücum hattına katkı sağlamasını ve ligdeki hedeflere ulaşılmasında önemli rol oynamasını bekliyor. Oyuncunun takıma adaptasyon süreci ve sahadaki ilk performansı kulüp ve taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

MUĞLASPOR, IBRAHİM SİSSOKO’YU KADROSUNA KATTI