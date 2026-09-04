Turgutlu için tarım, enerji ve gençliğe odaklanan bütüncül plan gerekiyor

Düşünce Rotası Derneği Başkanı'ndan büyüme uyarısı

Fatih Köse, Turgutlu'nun son yıllarda artan nüfusu, tarım ve sanayi potansiyeli ile kültürel zenginliklerine dikkat çekerek ilçenin geleceği için kapsamlı ve eşgüdümlü bir planlama gerektiğini vurguladı. Köse, Turgutlu'nun sadece nüfusu artan bir yerleşim olmadığını, aynı zamanda tarım, sanayi, ticaret ve kültür alanlarında güçlü bir merkez adayı olduğunu söyledi.

turgutlu'nun ekonomik yapısı ve üretim başlıkları:

Turgutlu Belediyesi verilerine göre ilçenin ekonomik yapısı büyük ölçüde tarım ve sanayiye dayanıyor. İlçede üzüm, pamuk, domates, kiraz, şeftali, erik ve zeytin başta olmak üzere çok sayıda ürün yetiştiriliyor. Köse, bu üretim çeşitliliğinin ilçenin en önemli gücü olduğuna dikkat çekti ve üretimin yalnızca ham madde olarak bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Yerel aktörlerin iş birliğiyle üretimin işlenmesi, markalaşma ve katma değerin artırılmasının kritik olduğunu söyleyen Köse, Turgutlu'nun tarımsal zenginliğinin ekonomik kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

altyapı, enerji ve su sorunlarının etkisi:

Köse, nüfus ve ekonomik hareketliliğin artmasının altyapı, ulaşım, çevre ve enerji ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirtti. Özellikle sanayi ve tarımsal üretim açısından kritik olan enerji altyapısına dikkat çeken Köse, son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin hem sanayiciyi hem de çiftçiyi zorladığına yönelik değerlendirmeleri aktardı.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026'da gündeme taşıdığı elektrik kesintileri ve yetersiz altyapı yatırımlarının sanayi tesisleri ile tarımsal sulamayı olumsuz etkilediğine ilişkin uyarılar, Köse'nin tespitlerini destekliyor. Ayrıca su kaynaklarıyla ilgili riskler, Gediz Havzası ve yer altı sularının korunmasının önemini artırıyor.

"Gediz Nehri ve Gediz Havzası Turgutlu'nun geleceğidir" diyen Köse, su kaynaklarının korunamaması durumunda ne sanayinin ne de tarımın sürdürülebilir olabileceğini vurguladı. 2026'da yaşanan yoğun yağışlar sonrasında Gediz Nehri'nin taşmasıyla Turgutlu Ovası'ndaki bazı tarım arazileri ve hayvancılık tesislerinin su baskınlarından etkilendiği hatırlatıldı.

tarım arazilerinin korunması ve markalaşma ihtiyacı:

Köse, tarım arazilerinin kaybının geri dönüşü olmayan bir zarar olduğunu belirterek, sanayileşme sürecinde tarım topraklarının korunmasının zorunlu olduğunu söyledi. Üretici maliyetlerinin arttığı ve su kaynaklarının azaldığı bir dönemde çiftçiyi destekleyecek politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turgutlu Ticaret Borsası'nın stratejik planında da su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, tarım arazilerinin verimsiz kullanılması, ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal ürünlerin yeterince markalaşamaması gibi tehditler sıralanıyor. Köse, ilçenin ürünlerinin işlenmiş ve markalaşmış biçimde pazarlanmasının önemine işaret etti.

gençlik, kültür ve sosyal alanların önemi:

Köse, demografik yapının planlamada göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılmasının önemini vurguladı. Gençlerin enerji ve potansiyelinin doğru alanlara yönlendirilmesi için festival, sergi, tiyatro, gençlik merkezleri ve yerel tarih çalışmaları gibi etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin, tarımsal ürünlerle birlikte tanıtılmasının ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çeken Köse, kültür-sanat yatırımlarının aynı zamanda gençleri ilçede tutma ve aidiyet oluşturma açısından da değer taşıdığını ifade etti.

ortak akıl çağrısı ve öncelikli başlıklar:

Köse, Turgutlu'nun potansiyelini harekete geçirmek için belediye, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve vatandaşların ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi. "Turgutlu'nun çok ciddi bir potansiyeli var. Tarımı var, sanayisi var, gençleri var, ulaşım avantajı var" sözleriyle başlayan çağrısında, sorunları başlıklar halinde konuşmanın ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Köse'nin öncelik listesinde tarım topraklarının korunması, enerji ve su altyapısının güçlendirilmesi, sanayinin çevreyle uyumlu gelişmesi, gençlere yönelik sosyal alanların artırılması ve ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılması yer aldı. Köse, bu başlıklar için somut ve uygulanabilir çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak Köse, Turgutlu'nun planlı, sürdürülebilir ve katılımcı bir yaklaşımla büyümesi gerektiğini; bunun sağlanması halinde ilçenin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde güçlü bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, TURGUTLU'NUN ARTAN NÜFUSU, TARIM VE SANAYİ POTANSİYELİ İLE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, İLÇENİN GELECEĞİ İÇİN ALTYAPIDAN TARIMA, GENÇLERDEN KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİNE KADAR KAPSAMLI BİR PLANLAMA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.