girne’deki gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor, ölü sayısı 10’a çıktı

girne açıklarındaki facia ve son açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Yılmaz, arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bir naaşa daha ulaşıldığını ve usulüne uygun kimlik tespiti sonrası açıklanacağını söyledi. Bu bulgu ile birlikte vefat edenlerin sayısının 10’a çıktığını ifade etti.

kaza, kurtarma ve kayıp sayıları:

Yılmaz, kazanın 30 Ağustos günü gerçekleştiğini hatırlatarak, Filojet isimli yolcu gemisinin Girne’den Mersin Taşucu seferi için hareket ettiğini ve gemide 259 yolcu ile 8 mürettebat bulunduğunu aktardı. Kazada 239 kişi sağ olarak kurtarılmış, olayın ilk anlarında tespit edilen vefat sayısı 9 olarak açıklanmıştı; halen bulunamayan 19 kişi için yoğun arama çalışmaları yürütülüyor.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasıyla sürdüğünü belirten Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’nun çalışmaları sahada bizzat koordine ettiğini ve bugün elde edilen bilgilere göre bir naaşın daha çıkarıldığını söyledi. Kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili açıklamaların yapılacağı belirtildi.

operasyonun teknik boyutu ve katılımcılar:

Yılmaz, Türkiye ile KKTC makamlarının koordineli hareket ettiğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Operasyona katılan unsurlar arasında KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (dört gemi), Sahil Güvenlik Komutanlığı (üç gemi, bir helikopter, dalış ekipleri), Deniz Kuvvetleri (sekiz gemi, üç insansız hava aracı) ve Hava Kuvvetleri (bir helikopter, bir insansız hava aracı) yer alıyor.

Ayrıca Kıbrıs Kıyı Emniyeti’ne ait römorkör ve dalış ekipleri ile özel ve balıkçı tekneleri de çalışmalara destek veriyor. TCG Işın’ın gelişmiş sonar taramaları sonucu batığın yeri tespit edildi, TCG Alemdar ise uzaktan kumandalı su altı aracıyla enkaz çevresinde arama ve görüntüleme faaliyetlerine katıldı. Yapılan taramalarla geminin enkazına, yaklaşık 550 metre derinlikte ulaşılmış ve kapsamlı görüntüleme ile arama çalışmaları başlatılmıştır.

ailelerle temas, sağlık durumu ve lojistik destek:

Yılmaz, kayıp yakınlarıyla yapılan görüşmeler sırasında ailelerin beklentilerini ve taleplerini dinlediklerini belirterek, “Ateş düştüğü yeri yakıyor” sözleriyle acının derinliğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti olarak ailelerin yanında olunmaya devam edileceği mesajını verdi.

Sağ kurtarılanların sağlık durumuna ilişkin bilgide bulunan Yılmaz, 131 kişinin tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildiğini; hastanelerde halen sadece 2 hasta bulunduğunu ve bu iki hastanın hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini paylaştı. Sağlık Bakan Yardımcısı da bizzat ziyaretlerde bulunarak bilgi aldı.

Ambulans uçakla tahliyeler yapılmış, hayatını kaybedenlerin naaşlarının ailelerine teslimi ve yurda dönüşlerin koordinasyonu ilgili valiliklerle sağlanmıştır. Yılmaz, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve katkı sunan tüm kişi ile kurumlara teşekkür etti.

soruşturma, hesap sorma ve geleceğe dönük önlemler:

Yılmaz, kazanın meydana geliş şartlarından geminin teknik yeterliliğine, denetim kayıtlarından mürettebatın tutumuna kadar tüm sürecin titizlikle inceleneceğini ve KKTC makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmaların tamamlanmasına Türkiye tarafının teknik ve kurumsal desteği sağlayacağını söyledi. Sorumluları tespit etmeye yönelik gerekli adımların hukukun gerektirdiği şekilde atılacağını vurguladı.

Üç öncelikli hedef olarak Yılmaz; birincisi arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdürülmesi, ikincisi sorumlulardan hesap sorulması, üçüncüsü ise benzer hadiselerin tekrarını önleyecek tedbirlerin alınmasını sıraladı. Ayrıca Kıbrıs ile Türkiye arasındaki adli yardımlaşma çerçevesinde Adalet Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda teknik desteğin sağlanacağını bildirdi.

Konuşmasını vefat edenlere rahmet, ailelere ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilekleriyle tamamlayan Yılmaz, arama-kurtarma faaliyetlerinin yoğun gayretle sürdüğünü ve sürecin bütün boyutlarıyla titizlikle yürütüleceğini yineledi. Kamuoyuna yapılacak bilgilendirmelerin, kimlik tespitleri ve soruşturma sonuçları doğrultusunda paylaşılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, "Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10’a çıktığını ifade etmek isterim" dedi.