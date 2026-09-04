Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu ortaya koydu

Silivri açıklarında bilirkişi ön tespiti

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen çarpışmaya ilişkin deniz kazası bilirkişi heyetince hazırlanan ön tespit raporu açıklandı. Olayda, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu adlı 90 metre uzunluğundaki gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı belirtildi.

Bilirkişi raporunun bulguları:

Raporda, ALSU gemisinde birinci kaptan olarak görev yapan şüpheli Ahmet Erarslan'ın seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda, olay sırasında üçüncü kaptan ve vardiya zabiti olarak görev yapan şüpheli Murat Evciman'ın çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, bu bulgular doğrultusunda her iki kaptanın da kusurlu olduğuna kanaat getirerek tespitlerini ön rapor halinde sundu.

Kaza ve soruşturmanın seyri:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Erarslan ile Murat Evciman, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilip tutuklandı. Olayla bağlantılı diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporunun ön tespit niteliğinde olduğu, teknik incelemelerin sürdüğü ve kesin kusur değerlendirmesinin soruşturma ile kovuşturma süreçlerinde belirleneceği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin ön tespit raporu hazırlandı: 2 kaptanın da kusurlu olduğu tespit edildi