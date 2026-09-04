Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.989,84 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesiyle gaz sızıntısı şüphesi; çok sayıda çalışan tahliye edilip ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

Mersin limanında iddia edilen sızıntının ayrıntıları

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği iddia edildi. İddialara göre olayın ardından limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu ve çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ve sağlık personelinin müdahalesiyle ilk değerlendirmeler yapıldı.

Saha müdahalesi ve sağlık durumu:

Olay yerinde görev yapan ekiplerin çağrısıyla çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilendiği öne sürülen çalışanlara müdahale etti ve bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk etti. Yetkililer ilk etapta personelin güvenliğini sağlamak için tahliye ve tıbbi müdahale önceliği verdi.

Liman operasyonları ve soruşturma:

İddia edilen sızıntı nedeniyle limanda operasyonlar askıya alındı ve liman sahasında güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurumun ekipleri gönderildi. Şu ana kadar konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerin yapacağı değerlendirme ve soruşturmanın ardından daha net bilgiler paylaşılacağı bildirildi.

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozyazı'da okul çevresi güvenliği için kurumlar bir araya geldi
images

Girne faciasında derinlikten çıkarılan naaş sayısı arttı, can kaybı 12 oldu
images

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı
images

Küçük yardım çağrısı: Şahintepesi'nde motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girne faciasında derinlikten çıkarılan naaş sayısı arttı, can kaybı 12 oldu

Monza'da hız ve strateji sahnesi: İtalya grand prix'si start alıyor

AJet'in Wing Up Programı üniversiteli gençleri sahada buluşturdu

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı