Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

Mersin limanında iddia edilen sızıntının ayrıntıları

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği iddia edildi. İddialara göre olayın ardından limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu ve çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ve sağlık personelinin müdahalesiyle ilk değerlendirmeler yapıldı.

Saha müdahalesi ve sağlık durumu:

Olay yerinde görev yapan ekiplerin çağrısıyla çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilendiği öne sürülen çalışanlara müdahale etti ve bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk etti. Yetkililer ilk etapta personelin güvenliğini sağlamak için tahliye ve tıbbi müdahale önceliği verdi.

Liman operasyonları ve soruşturma:

İddia edilen sızıntı nedeniyle limanda operasyonlar askıya alındı ve liman sahasında güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurumun ekipleri gönderildi. Şu ana kadar konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerin yapacağı değerlendirme ve soruşturmanın ardından daha net bilgiler paylaşılacağı bildirildi.

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