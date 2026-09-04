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Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu girişinde Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan çıkan otomobil tırın önüne kırdı; tır şoförünün refleksi ve araç kamerası faciayı önledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

Tekirdağ'da tır şoförünün dikkatli manevrası kazayı önledi

Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda, Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yoluna çıkan bir otomobil kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne doğru kırdı. Olayda tır, Ergene istikametine seyrediyordu ve şoförün zamanında yaptığı manevra sonucu olası ağır bir çarpışma engellendi.

kaza anı araç kamerasına yansıdı:

Yaşanan tehlikeli anlar bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ani ve kontrolsüz dönüşü ile tır sürücüsünün fren ve yön düzeltme hamlesi net biçimde görülüyor; çarpışmanın kıyısından dönülen anlar açıkça kayıtlara yansıdı.

sürücünün manevrası ve risklerin görünürlüğü:

Tır şoförünün ani refleksi, olayın daha ağır sonuçlara dönüşmesini önleyen en kritik unsur oldu. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan çevre yoluna geçişteki kontrolsüz manevra, bölünmüş yollarda hız, doğru sinyal kullanımı ve görüş mesafesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kaydedilen görüntüler, benzer olayların önlenmesi için sürücü davranışlarının ve yol güvenliğinin değerlendirilebileceği somut bir doküman sağlıyor.

Tekirdağ’da tır şoförünün dikkati faciayı önledi: O anlar kamerada

Tekirdağ’da tır şoförünün dikkati faciayı önledi: O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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