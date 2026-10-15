Dolar 49,4122 +0,07%
Euro 55,5222 +0,51%
Bist 12.006,72 -0,92%
Altın Gram 6.621,92 +1,47%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 104,65 -1,33%
--°

Fatih Karagümrük'te teknik rota değişimi: Aleksandar Stanojevic ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı; kulüp teşekkür ederek ilerleyen süreç için başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fatih Karagümrük'te teknik rota değişimi: Aleksandar Stanojevic ayrıldı

Karar ve kulüp açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Stanojevic'in görev süresi ve lig performansı:

Sırp teknik adam, 2025-2026 sezonunun devre arasında kırmızı-siyahlıları çalıştırmaya başladı. Stanojevic yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alındı; İstanbul ekibi sezon sonunda küme düştü.

1. Lig'deki başlangıç dönemi:

1. Lig'e de Stanojevic ile devam eden Karagümrük, oynanan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 13 puan topladı. Kulüp, ayrılık kararının karşılıklı uzlaşıyla alındığını belirterek teknik adama ve ekibine teşekkür etti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN FATİH KARAGÜMRÜK, TEKNİK DİREKTÖR ALEKSANDAR STANOJEVİC İLE...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN FATİH KARAGÜMRÜK, TEKNİK DİREKTÖR ALEKSANDAR STANOJEVİC İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet voleybol takımı Muğla'yı bölgeye taşıyacak
images

Hazırlıklar sürüyor: Bozkurt taraftarı Çorlu maçının ardından geri bekliyor
images

Asen Albayrak'ın düdüğü Kayserispor-Batman Petrolspor maçında
images

MSKÜ'lü uzman Cenevre'de bisiklet rotası ağına yön verecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural yakalandı

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor