Dolar 49,4167 +0,08%
Euro 55,5063 +0,48%
Bist 12.050,38 -0,56%
Altın Gram 6.638,10 +1,71%
EUR/USD 1,1212 +0,49%
Brent Petrol 105,56 -0,47%
--°

Sarıyer yeni teknik direktörüne kavuştu: Umut Eskiköy göreve başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Pendikspor'la yollarını ayıran teknik direktör Umut Eskiköy ile anlaştığını resmi olarak duyurdu ve başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sarıyer yeni teknik direktörüne kavuştu: Umut Eskiköy göreve başladı

Umut Eskiköy sarıyer ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktör Umut Eskiköy ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Atama, teknik direktör Bülent Bölükbaşı’nın ayrılığının ardından gerçekleştirildi.

Kulüpten resmi açıklama:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy’e Sarıyer’imize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Pendikspor döneminin bilançosu:

Umut Eskiköy, Pendikspor’un başında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarıyer yönetimi, yeni teknik direktörüne başarı dileklerini iletti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR İLE YOLLARINI AYIRAN TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, LİGİN...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR İLE YOLLARINI AYIRAN TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, LİGİN BİR DİĞER EKİBİ SARIYER İLE ANLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği
images

Balıkesir'de din görevlileri sahada buluştu: Havran İmangücü FK şampiyon
images

Samsunspor yeni dönemde Bjelica ile gençlere yatırım hedefliyor
images

Turbeldak sezona Azmak-Sığacık rotasında doğayı keşifle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakan Fidan ile Bayramov Bakü'de ikili gündemi ele aldı

Uşak valisi Serdar Kartal şehit aileleri ve gazilerle buluştu, talepleri dinledi

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor