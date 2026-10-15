Sarıyer yeni teknik direktörüne kavuştu: Umut Eskiköy göreve başladı

Umut Eskiköy sarıyer ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktör Umut Eskiköy ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Atama, teknik direktör Bülent Bölükbaşı’nın ayrılığının ardından gerçekleştirildi.
Kulüpten resmi açıklama:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy’e Sarıyer’imize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Pendikspor döneminin bilançosu:
Umut Eskiköy, Pendikspor’un başında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Sarıyer yönetimi, yeni teknik direktörüne başarı dileklerini iletti.
TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR İLE YOLLARINI AYIRAN TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, LİGİN BİR DİĞER EKİBİ SARIYER İLE ANLAŞTI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!