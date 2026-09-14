Fatih'te gece durdurulan motosiklette iş yeri fotoğrafları çıktı, biri tutuklandı

bekçilerin durdurduğu motosiklet incelemeyi başlattı

İstanbul Fatih'te çarşı ve mahalle bekçileri, Piyer Loti Caddesi'nde gece saat 03.15 sıralarında motosikletle seyreden iki kişiyi durdurdu. Motosiklette bulunan Y.A. (22) ve B.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede, Y.A.'nın cep telefonunda daha önce kurşunlanan bir iş yerine ait fotoğrafların yer aldığı tespit edildi.

ikamet araması ve ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerden Y.A.'nın Küçükçekmece'deki ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Bulgular yetkililere teslim edilerek kriminal incelemeye gönderildi.

hukuki süreç ve adli işlem:

Yakalanan şüpheliler, savcılığın talimatıyla 'tehdit' ve '6136 SKM' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet ekipleri elde edilen deliller ışığında olası bağlantıları ve fotoğrafların hangi amaçla çekildiğini araştırıyor.

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