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Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı çatışma: döviz bürosunda iki ölü

İstanbul Fatih'te Sofçuhan İşhanı'ndaki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; bir şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı çatışma: döviz bürosunda iki ölü

olay yeri ve ilk bilgiler:

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Sofçuhan İşhanı içinde bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından yetkililerden edinilen bilgilere göre, bir şüpheli de gözaltına alındı. Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi merciler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Resmi açıklamada, olay yerinde yapılacak adli işlemler ve soruşturma kapsamında gerekli tespitlerin yapılacağı belirtildi. Yetkili birimler olayın nedenine ve sorumlulara ilişkin çalışmaları yürütüyor.

etki ve değerlendirme:

Sofçuhan İşhanı'ndaki bu olay, işhanı çevresindeki esnaf ve ziyaretçiler açısından güvenlik kaygısı yarattı. Gelişmelerle ilgili resmi mercilerden gelecek ek açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

Öne çıkan bilgiler: olay yeri: Sofçuhan İşhanı, ilçe: Fatih, şehir: İstanbul; 2 ölü, 2 yaralı; bir şüpheli yakalandı.

Fatih&#039;te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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