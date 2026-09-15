Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı çatışma: döviz bürosunda iki ölü

olay yeri ve ilk bilgiler:
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Sofçuhan İşhanı içinde bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.
Olayın ardından yetkililerden edinilen bilgilere göre, bir şüpheli de gözaltına alındı. Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi merciler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
soruşturmanın seyri:
Olayla ilgili inceleme sürüyor. Resmi açıklamada, olay yerinde yapılacak adli işlemler ve soruşturma kapsamında gerekli tespitlerin yapılacağı belirtildi. Yetkili birimler olayın nedenine ve sorumlulara ilişkin çalışmaları yürütüyor.
etki ve değerlendirme:
Sofçuhan İşhanı'ndaki bu olay, işhanı çevresindeki esnaf ve ziyaretçiler açısından güvenlik kaygısı yarattı. Gelişmelerle ilgili resmi mercilerden gelecek ek açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.
Öne çıkan bilgiler: olay yeri: Sofçuhan İşhanı, ilçe: Fatih, şehir: İstanbul; 2 ölü, 2 yaralı; bir şüpheli yakalandı.
Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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