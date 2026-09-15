Dolar 48,6352 +0,02%
Euro 56,1999 +0,11%
Bist 13.994,94 -1,69%
Altın Gram 6.777,83 -0,40%
EUR/USD 1,1551 -0,05%
Brent Petrol 102,48 +1,48%
--°

Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın ameliyatla yoğun bakıma alındı

Samsun İlkadım'da tanımadığı kadına sokakta bıçakla saldıran Burak Ü. suç aletiyle yakalandı; yaralı Nesrin H. ameliyatla dalağı alınarak yoğun bakımda.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın ameliyatla yoğun bakıma alındı

Olayın detayları:

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H. (43) adlı kadına bıçakla saldırdı.

Kadının vücudunun sağ göğüs üzeri ile sol göğüs altından yaralandığı bildirildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında kadının dalağının alındığı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın ifadesi ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri saldırıda kullanılan bıçakla birlikte şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve PTT binası önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü, üzerindeki bıçağı çıkarıp kadına saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TANIMADIĞI KADINA BIÇAKLA SALDIRAN BURAK Ü.(32), KADINI AĞIR YARALADI....

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TANIMADIĞI KADINA BIÇAKLA SALDIRAN BURAK Ü.(32), KADINI AĞIR YARALADI. SALDIRGAN POLİS EKİPLERİNCE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Buldan'da bağ evinde tarihi nitelikte kenevir ve kubar ele geçirildi
images

Boş sandığı araca ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Pervari'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kayalıklard...
images

Efeler'de yangında eşinin ölümüyle sonuçlanan olayda kadın tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tamir bahanesiyle 12 kişiden 300 bin TL alan şüpheli tutuklandı

Alaca festivali için genel merkeze çıkarma: başkan arslan'dan Bahçeli'ye davet

Eskişehir'de öğrenci servisleri güvenlik odaklı denetime alındı

Okul çevreleri ve servisler için kapsamlı güvenlik taraması

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi