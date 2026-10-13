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Fatih'te tahliye tartışması silahlı müdahaleye dönüştü, şüpheli gözaltına alındı

Fatih Topkapı'da işyerinden tahliye edileceği söylenen Fatih Yılmaz (43), icra memurlarına direnip havaya ateş açtı; polis ikna ederek gözaltına aldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih'te tahliye tartışması silahlı müdahaleye dönüştü, şüpheli gözaltına alındı

olayın gelişimi

İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak'taki 3 katlı binada saat 12.00'de başlayan olayda, işyerinden tahliye kararıyla çıkarılacağı belirtilen Fatih Yılmaz ile icra memurları arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli havaya silahla ateş açtı ve olay yerinde paniğe neden oldu.

tahliye sırasında yaşanan arbede:

Tanıklara göre şüpheli önce icra memurlarına direnip çevreye ateş açtı; çatışma sırasında dört kişinin darp edildiği yönünde ihbarlar geldi. Vatandaşlardan Fatma Özipek, olay anını “Silah sesi duyduk, pazara alışverişe gidiyorduk. Oradan bir ses geldi, döndüm baktım, tak tak silahla geliyor. Biz kaçıp uzaklaştık” sözleriyle anlattı.

polisin müdahalesi ve gözaltı:

Silah sesinin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekât ekibi sevk edildi. Şüphelinin bir süre sonra kendini eve kilitlediği, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucunda evden çıkarılarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişinin kimliğinin Fatih Yılmaz olduğu ve 43 yaşında olduğu kaydedildi.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre şüphelinin üzerinden çıkan silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayda darp edildiği belirtilen kişiler ve şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Bir başka görgü tanığı olan Süleyman Çevirgen, “Şahıs mahkeme kararıyla tahliye edilecekti. Polislerle münakaşa oldu. Bir el etrafa ateş açtı. Sonra eve çıktı, binayı benzin döküp yakacağım dedi. Arbede de yaşandı. Ondan sonra polisler olay yerine geldi” dedi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın detaylarını ve darp iddialarını doğrulamak için ifadeleri alıyor, binada ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile delilleri topluyor. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

FATİH&#039;TE İŞ YERİNE GELEN TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTEREN KİRACI, İCRA MEMURLARINA DİRENİP HAVAYA...

FATİH'TE İŞ YERİNE GELEN TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTEREN KİRACI, İCRA MEMURLARINA DİRENİP HAVAYA ATEŞ AÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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