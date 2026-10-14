Rektör Kuyrukluyıldız'dan hastanede tedavi gören öğrencilere moral ziyareti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, tedavileri süren öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kuyrukluyıldız hastanede yatan öğrencilerle bir araya gelerek sağlık ekiplerinden bilgi aldı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında tedavi süreçlerinde öğrencilerin yalnız olmadığını vurgulayan Kuyrukluyıldız, onlara acil şifa temennisinde bulundu.

hasta ve yakınlarına iletilen mesaj

Ziyaret kapsamında hastanede bulunan hasta yakınlarıyla da görüşen Rektör Kuyrukluyıldız, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık ile esenlik temennisinde bulundu. Rektör, üniversite olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve tüm tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.

Bu ziyaret, üniversite yönetiminin öğrenci sağlığına verdiği önemi göstermesi bakımından önem taşıyor; yetkililer, gerektiğinde destek ve takip süreçlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ'DAN TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLERE ZİYARET