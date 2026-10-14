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Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili rüzgâr, bir gözlükçünün cam kapısını kırdı; güvenlik kamerası olayı kaydetti, yaralı yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı

Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, bir gözlükçünün cam kapısının kırılmasına neden oldu. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi ve yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre rüzgâr aniden şiddetlenince cam kapı dışarı doğru açıldı ve vitrin camına çarparak kırıldı. Görüntülerde rüzgârın ani artışı ve kapının vitrine çarpması net biçimde görülüyor; içeride bulunan müşteri kapıya yakın değildi ve herhangi bir zarar görmedi.

İşletmecinin ifadesi:

Olayı anlatan işletmeci Ahmet Islak, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Rüzgardan dolayı kapı açıldı. Daha önce de benzer şeyler oluyordu. Biz koşup tutmuştuk. İçeride bu kez müşteri vardı. Koşup kapıyı tutamadık. Rüzgar çok kuvvetliydi. Kapı dışarı doğru açılıp vitrin cama çarptı ve kırıldı. Müşteri de kapıya yakın değildi. Kimseye bir şey olmadı".

Görüntüler, rüzgârın aniden yükselmesiyle kapının kırılma anını kayıt altına alırken, olayda başka bir can ya da mal kaybı rapor edilmedi.

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE GÖZLÜKÇÜNÜN CAM KAPISI KIRILDI.

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE GÖZLÜKÇÜNÜN CAM KAPISI KIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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