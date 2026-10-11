Fenerbahçe avrupa sınavı için Villa Park hazırlıklarını başlattı

hazırlıklar can bartu tesisleri'nde başladı

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Seans, pas çalışmalarıyla devam etti ve antrenman, oyuncuların yaptığı bireysel çalışmalarla noktalandı.

oyuncuların durumu ve ilerleyen program:

Dün akşam Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayıp 60 dakika üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ VİLLA PARK’TA İNGİLİZ TEMSİLCİSİ ASTON VİLLA İLE OYNAYACAĞI ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.