Fenerbahçe derbi haftasına core ve dayanıklılık vurgusuyla başladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş maçı için Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.
Antrenmanın programı:
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde idman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı; antrenman pas çalışmalarıyla sürdü. Günün tek idmanı, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Hakem semineri ve takip:
Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından UEFA Hakem Semineri verildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DE BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI
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