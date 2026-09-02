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Fenerbahçe derbi haftasına core ve dayanıklılık vurgusuyla başladı

Fenerbahçe, 5 Eylül Cumartesi 20.00'deki Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri'nde core, dayanıklılık ve pas ağırlıklı antrenmanla hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe derbi haftasına core ve dayanıklılık vurgusuyla başladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş maçı için Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Antrenmanın programı:

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde idman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı; antrenman pas çalışmalarıyla sürdü. Günün tek idmanı, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hakem semineri ve takip:

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından UEFA Hakem Semineri verildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DE BEŞİKTAŞ İLE...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DE BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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