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Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi

Taranto'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda millî cimnastikçi Altan Doğan, paralel alet finalinde 14.000 puanla altın madalyayı kazandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi

altın madalya performansı:

Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma İtalya'nın Taranto kentinde düzenlendi.

final skoru ve sonuç:

Finalde 14.000 puan elde eden Doğan, performansıyla podyumun zirvesine çıktı ve turnuvada birinciliği elde etti.

müsabakanın bağlamı:

20. Akdeniz Oyunları'nda gerçekleştirilen paralel alet finali, milli sporcunun organizasyondaki en yüksek dereceyi almasıyla tamamlandı; bu sonuç Altan Doğan'ı şampiyon olarak kayda geçirdi.

MİLLİ SPORCU ALTAN DOĞAN, 20. AKDENİZ OYUNLARI&#039;NDA ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEKLER PARALEL ALETİ...

MİLLİ SPORCU ALTAN DOĞAN, 20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEKLER PARALEL ALETİ FİNALİNDE ALTIN MADALYA KAZANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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