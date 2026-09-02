Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi

altın madalya performansı:

Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma İtalya'nın Taranto kentinde düzenlendi.

final skoru ve sonuç:

Finalde 14.000 puan elde eden Doğan, performansıyla podyumun zirvesine çıktı ve turnuvada birinciliği elde etti.

müsabakanın bağlamı:

20. Akdeniz Oyunları'nda gerçekleştirilen paralel alet finali, milli sporcunun organizasyondaki en yüksek dereceyi almasıyla tamamlandı; bu sonuç Altan Doğan'ı şampiyon olarak kayda geçirdi.

MİLLİ SPORCU ALTAN DOĞAN, 20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEKLER PARALEL ALETİ FİNALİNDE ALTIN MADALYA KAZANDI