Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi

altın madalya performansı:
Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma İtalya'nın Taranto kentinde düzenlendi.
final skoru ve sonuç:
Finalde 14.000 puan elde eden Doğan, performansıyla podyumun zirvesine çıktı ve turnuvada birinciliği elde etti.
müsabakanın bağlamı:
20. Akdeniz Oyunları'nda gerçekleştirilen paralel alet finali, milli sporcunun organizasyondaki en yüksek dereceyi almasıyla tamamlandı; bu sonuç Altan Doğan'ı şampiyon olarak kayda geçirdi.
MİLLİ SPORCU ALTAN DOĞAN, 20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEKLER PARALEL ALETİ FİNALİNDE ALTIN MADALYA KAZANDI
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