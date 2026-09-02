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Sivasspor'da taahhüt ve sabır çağrısı: Taşdemir göreve devam edeceğini söyledi

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, 2-2'lik Mardin 1969 Spor beraberliği sonrası istifa çağrılarına rağmen yönetimin güveniyle sabır istedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:39

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor'da taahhüt ve sabır çağrısı: Taşdemir göreve devam edeceğini söyledi

Sivasspor'da Taşdemir istifa çağrılarına karşı sabır istedi

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maç sonrası basın toplantısında hem maçın değerlendirmesini yaptı hem de istifa çağrılarına yanıt verdi.

maç değerlendirmesi:

Taşdemir, karşılaşmayı "Maç siyah beyaz bir film gibi oldu bugün. Kötü bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı bir tepki verdik." sözleriyle özetledi. Takımın parça parça iyi oynadığını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "5 hafta bitti ve galibiyetle tanışamadık maalesef" değerlendirmesini yaptı.

istifa çağrıları ve sorumluluk üstlenme:

Basından ve taraftarlardan gelen istifa çağrılarına doğrudan yanıt veren Taşdemir, "Taraftarlarımızı da üzdük. İstifaya da davet ettiler. İstifa en kolayı. Hem oyuncu grubu hem de yönetimimiz güvendiği için buradayım. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz sabretsinler." ifadelerini kullandı.

Taşdemir sözlerine şöyle devam etti: "Eğer düzeltemezsek bu yolun sonu orası olacak. İnşallah en kısa sürede takımı rayına koyabiliriz. Ben kendi adıma daha çok destek bekliyorum. Zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız." Ayrıca, takımın başarısızlığının tek sorumlusu olarak kendisini işaret etti: "Hiçbir mazeret üretmeden bir yanlış varsa bu zamana kadar, bir galibiyet alınmadıysa bunun tek sorumlusu benim. Düzeltmek için elimden geleni yapacağım."

Kulüpteki bağlılığını vurgulayan Taşdemir, "2 aydır buradayız ve tesislerden dışarı çıkmadım. İyi de oynadığımız halde yetmiyor. İstifaya davet edildim ve çok normal. Biraz sabretsinler. Takımı güvendiğim noktaya getiremezsem ben gerekeni yaparım" dedi.

Sonuç olarak Taşdemir, hem yönetimin desteğini hem de taraftarların sabrını talep ederken, kısa vadede sonuç alınamazsa sorumluluğu üstleneceğini açıkça ifade etti.

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR İLE 2-2 BERABERE KALAN SİVASSPOR’DA TEKNİK...

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR İLE 2-2 BERABERE KALAN SİVASSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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